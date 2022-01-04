Avrupa ile dikkat çeken temas! PKK’lı hacker’lar itirafçı oldu

27 ŞÜPHELİ SORGULANDI

Hacker grubunun ele geçirebildikleri e-posta hesapları ile örgüt propagandası yaptıkları, vatandaşlara propaganda ve tehdit içerikli e-postalar gönderdiklerinin belirlenmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile koordine kurularak adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında terör örgütünün tüm yetkisiz erişim ve hack eylemlerini deşifre eden polis, 900 mağdurun da ifadesine başvurdu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kurusıkıdan çevrilme 7.65 tabanca ile tabancaya ait 9 adet 7.65 fişek ile iki adet şarjör ve örgütsel döküman ve paçavralara el konuldu. Gözaltına alınan 27 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.