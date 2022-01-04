Tam 3 ay sürdü! La Palma'da eve dönüşler başladı
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün aktif kalan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan dolayı tahliye edilen bölge halkı evlerine dönüyor.
Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Komitesi, 3 Ocak itibarıyla yaklaşık 1000 kişinin evlerine geri dönmeye başladığını açıkladı.
Yetkililer, yaklaşık 3 ay aradan sonra evlerine dönenlere ilk olarak odalarını havalandırmalarını ve önceden gaz ölçümü yapmadan zemindeki garaj, depo veya bodrum katlarına girmemesini tavsiye etti.
La Palma'da volkanın püskürttüğü lavlardan evlerini kaybeden yaklaşık 5 bine yakın kişi bulunurken, bunlardan 564'ü otellerde, 40'ı sosyal yardım merkezlerinde, geri kalanı da aile ya da arkadaşlarının evlerinde kalmaya devam ediyor.
Cumbre Vieja, 85 gün ile ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu.
Volkanik hareketliliğin 19 Eylül'de başladığı yanardağ aktif olduğu süre boyunca 94 milyon metreküpten fazla lav püskürtüp, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkmıştı.
Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplamış ve denize dökülen alanda ise 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.
Turizmin yanı sıra muz ile avokado üretimine dayalı ada ekonomisine yaklaşık 850 milyon avroluk zarar veren volkanın yarattığı kayıpları azaltmak için İspanyol hükümeti 230 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.
Volkanın söndüğü, aktif hale geçmesinden 96 gün sonra, 25 Aralık'ta resmi olarak ilan edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son durum: KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS yerleştirmeleri ne zaman?
- Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?
- AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi
- Okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması
- BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- 4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- Final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda için kararını verdi! Yeni sezonda...
- Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...
- KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS-2021 2 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? İşte beklenen tarih...
- Survivor 2022 için geri sayım! Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?