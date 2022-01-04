Kuzey Kore’den Güney Kore’ye geçen adamın sırrı ortaya çıktı

GÜNEY KORE'DE SIĞINMACILARIN DURUMU NEDİR?

Askeri bir yetkili, adamın Güney Kore'deki şartları kaldıramadığı için geri dönmek istediğini ifade etti. Kaçağın kötü durumu, Güney Kore'de sığınma talep edenlerin yeterli desteği alıp almadıklarına dair soruları da akıllara getirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, adamın casus olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Ancak adamın kameralara yakalandıktan sonra güvenlik güçlerini nasıl atlattığı halen bir merak konusu.