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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten Abbas-Gantz görüşmesine dair açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten Abbas-Gantz görüşmesine dair açıklama

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz’ın geçen hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin güvenlik ve ekonomi içerikli olduğunu bildirdi.

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