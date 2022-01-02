Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti
Sudan'da siyasi kriz devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından 21 Kasım'da görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, yeniden göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini duyurdu.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Hamduk, "Sudan halkına yol açmak için emaneti teslim ederek istifamı sunmaya karar verdim." dedi.
Ülkenin felakete sürüklenmemesi için elinden geleni yaptığını savunan Hamduk, "Sudan devrimi hedeflerine doğru ilerliyor." diye konuştu.
Ülkenin, kısa sürede düzeltilmezse varlığını tehdit eden tehlikeli bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Hamduk, tüm çabalarına rağmen ülkede bir uzlaşıya varılamadığını ileri sürdü.
Hamduk, siyasi krize bir çözüm bulmak için siyasi, askeri tüm taraflarla görüştüğünü ancak netice alamadığını ifade etti.
EKİMDEN BU YANA DEVAM EDEN PROTESTOLARDA CAN KAYBI 56'YA YÜKSELDİ
Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor.
Ülkede askeri müdahaleden bu yana düzenlenen 12'inci büyük protestoda, göstericiler, yeniden başkent Hartum'daki başkanlık sarayına doğru yürüdü. Güvenlik güçleri ise, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanarak havaya ateş açtı.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocunun hayatını kaybettiği belirtilerek, geçtiğimiz sene 25 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda can kaybının 56'ya yükseldiği ifade edildi.
Komite, hayatını kaybeden protestoculardan 1'inin 20'li yaşlarda olduğunu ve başkent Hartum'da başından aldığı darbeler nedeniyle öldüğünü, diğer protestocunun ise Omdurman'da göğsünden vurularak öldüğünü açıkladı.
Görgü tanıkları, protestolar öncesinde başkentte internet ve mobil hizmetlerin kesintiye uğradığını aktararak, diğer kasaba ve şehirleri doğrudan Hartum'a bağlayan tüm köprülerin de kapatıldığını ifade etti. Hartum'un yanı sıra Damazin, Port Sudan ve Sennar kentlerinde de halkın sokağa indiği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı.
Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı.
Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.
Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti.
21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.
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