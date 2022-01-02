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Pakistan'dan flaş "Ejderha" adımı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Pakistan’dan flaş Ejderha adımı!

Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarının Hindistan'a teslimatını tam tamamlanmak üzereyken, Pakistan'dan flaş bir adım geldi ve düşman ülkeyle dengeyi koruyacak bir anlaşmaya imza atıldı.

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