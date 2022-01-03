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SON DAKİKA! İran'dan COVID-19 aşılarıyla ilgili flaş karar: Durduruldu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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SON DAKİKA! İran’dan COVID-19 aşılarıyla ilgili flaş karar: Durduruldu

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, Covid-19'a karşı üretilen ithal aşı alımının durdurulduğunu ve yerli aşıyı kullanacaklarını söyledi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu.

Darayi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkedeki aşılma çalışmaları ve kullanılan aşılarla ilgili bilgi verdi.

Muhabirin "İthal aşı yasaklandı mı?" sorusuna "Evet" cevabını veren Darayi, "Şu anda hiçbir şekilde yurt dışından aşı ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olacağını düşünüyoruz." dedi.

Yerli üreticilerin aylık en az 15 milyon doz Kovid-19 aşısı üreteceklerini kaydeden Darayi, İran'ın ürettiği yerli aşıların Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için de belgelerin hazırlanarak gönderileceğini ifade etti.

Gerekli aşıyı sadece yurt dışından ithal etmeleri halinde yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektiğini aktaran Darayi, yerli aşı üretiminde ise herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

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