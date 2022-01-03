SON DAKİKA! İran’dan COVID-19 aşılarıyla ilgili flaş karar: Durduruldu

Muhabirin "İthal aşı yasaklandı mı?" sorusuna "Evet" cevabını veren Darayi, "Şu anda hiçbir şekilde yurt dışından aşı ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olacağını düşünüyoruz." dedi.