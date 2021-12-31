Son dakika: Putin ve Biden görüşmesinin detayları belli oldu! Kritik ’Ukrayna’ uyarısı

NÜKLEER SİLAH

Putin ve Biden görüşmesinde, nükleer silah konusunun da ele alındığını aktaran Uşakov, "Biden'ın görüşme sırasında nükleer savaşın başlatılmaması gerektiğini ve bu savaşın kazanılamayacağını defalarca vurgulaması çok önemli. Amerikalılar, ABD ve Rusya'nın, dünyada en büyük nükleer potansiyeline sahip olduğunu anlıyor." dedi.

Uşakov, Biden'ın Rusya ve ABD'nin Avrupa'da ve başka yerlerde barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynaması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Rusya ve ABD arasında diyaloğun sürdürülmesi önemine işaret eden Uşakov, "Biden, bu konuda ileride bizimle bu şekilde pozisyon sergileyeceğini teyit etti." ifadelerini kullandı.