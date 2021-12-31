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Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantı 22 eyalete yayıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Japonya’da Kovid-19’un Omicron varyantı 22 eyalete yayıldı

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakasının, ülke genelinde 22 eyalete yayıldığı bildirildi. Başbakan Kişida Fumio, yıl sonu parti ile yıl başı ziyaret programlarında salgın önlemlerinin yeterli ölçüde alınması çağrısı yaptı.

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