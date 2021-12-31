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Son dakika: Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Filipinler’de Rai Tayfunu’nda ölenlerin sayısı 400’ü aştı

Son dakika haberine göre Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan 82 kişinin halen kayıp, 1147 kişinin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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