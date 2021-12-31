ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında başta Ukrayna olmak üzere iki ülke arasında son dönemde gerginliğe neden olan konuların ele alınacağı telefon görüşmesi başladı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Beyaz Saray muhabirlerinin aktardığı basın notuna göre ABD yerel saatiyle 15:35'te (TSİ 23:35) başladı.
Noel tatili dolayısıyla memleketi Wilmington'da tatilde olan Biden'ın söz konusu görüşmeye evinden katıldığı kaydedilirken, iki liderin Ukrayna konusunda son bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkati çekti.
Daha önce yapılan açıklamalara göre, Biden ile Putin arasındaki kritik görüşmede, başta son dönemde artan Ukrayna gerginliği olmak üzere iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konu başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. ABD medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği ifade edildi.
Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.
Beyaz Saray, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.
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