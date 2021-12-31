Son dakika: Günlük vaka sayılarının rekor kırdığı İngiltere’den Covid-19 tedavisinde yeni adım

İLAÇ OMICRON'A KARŞI ETKİLİ Mİ?

İlacın, hastalığın erken aşamalarında alındığında etkili olduğu ve ilk semptomlardan sonraki 5 gün içinde kullanılması gerektiği ifade edildi. İlacın hastalığı hafif ila orta şiddette olan ve kötüleşme riski yüksek olan yetişkinlere yönelik onaylandığı vurgulandı. Paxlovid'in Omicron mutasyonuna karşı etkili olup olmadığının anlaşılması için Pfizer ile birlikte çalışıldığı kaydedildi.