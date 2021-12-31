Son dakika: Günlük vaka sayılarının rekor kırdığı İngiltere'den Covid-19 tedavisinde yeni adım
Son dakika haberi: Corona virüs (COVID-19) salgınında günlük vaka sayılarında rekor üstüne rekor kırılan İngiltere'de virüse karşı tedavide önemli bir adım atıldı.
İngiltere'de hastalığı hafif ila orta derecede olan ve kötüleşme riski yüksek yetişkin hastalar için ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19 hapının kullanımına onay verildi.
İLAÇ OMICRON'A KARŞI ETKİLİ Mİ?
İlacın, hastalığın erken aşamalarında alındığında etkili olduğu ve ilk semptomlardan sonraki 5 gün içinde kullanılması gerektiği ifade edildi. İlacın hastalığı hafif ila orta şiddette olan ve kötüleşme riski yüksek olan yetişkinlere yönelik onaylandığı vurgulandı. Paxlovid'in Omicron mutasyonuna karşı etkili olup olmadığının anlaşılması için Pfizer ile birlikte çalışıldığı kaydedildi.
MHRA Başkanı June Raine açıklamasında, "Artık Covid-19 tedavisi için intravenöz (sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavi) uygulamak yerine ağız yoluyla alınabilen başka bir antiviral ilacımız var. Bu, hastane ortamı dışında tedavi uygulanabileceği anlamına geliyor" dedi.
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