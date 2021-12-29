NATO'dan Rusya'ya savaş tehdidi! Ciddi maliyetlere yol açar
Avrupa'nın doğusundaki Rusya-Ukrayna krizinde sular durulmuyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna sınırında Rusya’nın askeri yığınak yapmasıyla başlayan gerginliği NATO ve Avrupa Birliği Dış İlişkileri ile görüştü. Bakan Truss görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada "Bir saldırı Rusya için ciddi maliyetlere yol açar" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise NATO olarak Rusya Konseyi’ni Ocak ayında toplantıya çağırdığını açıkladı.
Herhangi bir diyalog, Ukrayna'nın egemenliğine tamamen saygı göstermelidir" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada NATO'nun diyaloğa açık olduğunu vurgulayarak 'Ocak ayında NATO - Rusya Konseyi'ni toplantıya çağırdığını' belirtti.
AB'NİN GÜVENLİĞİNİ İLGİLENDİREN HER KONUDA AB OLMALI
Avrupa Birliği'nin dış politikalarını yöneten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşen Dışişleri Bakanı Truss yaptığı açıklamada "Herhangi bir Rus saldırısının büyük sonuçları olacak. Rusya için ciddi maliyetler olacak. Ukrayna'ya koordineli destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yüksek Temsilci Borrell ise "Acil öncelik, daha fazla tırmanmayı önlemektir. Avrupa güvenliği ile ilgili herhangi bir tartışma AB'nin katılımıyla ve AB ile koordineli olarak yapılmalıdır" dedi.
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