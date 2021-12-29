NATO’dan Rusya’ya savaş tehdidi! Ciddi maliyetlere yol açar

Yüksek Temsilci Borrell ise "Acil öncelik, daha fazla tırmanmayı önlemektir. Avrupa güvenliği ile ilgili herhangi bir tartışma AB'nin katılımıyla ve AB ile koordineli olarak yapılmalıdır" dedi.

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