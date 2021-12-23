Son dakika: NATO’dan Rusya’ya net mesaj: Taviz yok

Rusya'nın geçmişte saldırgan bir tavır içinde olduğunu ancak bugün doğrudan hiçbir NATO müttefikini doğrudan tehdit etmediğini, ancak Ukrayna sınırındaki politikasının belirsizlikler getirdiğini bildirdi. Buna rağmen Rusya ile gerginliğin azalmasını istediklerini bildiren Stoltenberg, NATO'nun temel prensiplerinden ise taviz verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.