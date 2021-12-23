Son dakika: NATO’dan Rusya’ya net mesaj: Taviz yok
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten Ukrayna sınırındaki askeri yığınak iddiaları ile gerginleşen NATO-Rusya ilişkilerinde siyasi diyalog çabalarına destek mesajı vererek, “Rusya ile siyasi diyaloğa evet ama temel ilkelerimizden tavize hayır” dedi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg son yayınladığı resmi Noel ve yeni yıl mesajlarında birlik ve beraberlik mesajı vermesinin ardından uluslararası basın organlarında da Rusya konusundaki görüşlerini paylaştı.
Stoltenberg Rusya'nın Ukrayna sınırında ciddi bir askeri yığınak yaptığını ve güvenli bir yılsonu tatili geçirmek için uyanık olunması gerektiğini aktardı.
Rusya'nın geçmişte saldırgan bir tavır içinde olduğunu ancak bugün doğrudan hiçbir NATO müttefikini doğrudan tehdit etmediğini, ancak Ukrayna sınırındaki politikasının belirsizlikler getirdiğini bildirdi. Buna rağmen Rusya ile gerginliğin azalmasını istediklerini bildiren Stoltenberg, NATO'nun temel prensiplerinden ise taviz verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
STOLTENBERG BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ
Stoltenberg ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO'nun Rusya'ya çift yönlü yaklaşımını tartışıldı ve ittifakın müttefikleri savunma ve korunmak için birlik halinde dururken Rusya ile anlamlı diyaloga hazır olduğunu kaydetti" ifadelerine yer verildi.
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