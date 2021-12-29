Milyon dolarlık arazisini büyüten Zuckerberg protesto ediliyor!

ADAYA DUVAR ÖRDÜRMÜŞTÜ

Zuckerberg'in bu eylemi bölgede protestolara nedeni oluyor. Bölge halkı, Zuckerberg'in adayı 'sömürgeleştirmeye' çalıştığını iddia ediyor. Zuckerberg, önceki yıllarda bölge halkı ve turistlerin oldukça sevdiği bir yer olan Pila'a plajına da 'kişisel mahremiyet' gerekçesiyle 707 metrelik bir duvar inşa etmişti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu ve bunun gibi eylemelr nedeniyle Zuckerberg ve eşi 'istenmeyen kişiler' olarak ilan edildi. Halk, 'Mark Zuckerberg'in Kauai'yi Kolonileştirmesini Durdur' isimli bir imza kampanyası başlattı.