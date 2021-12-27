SON DAKİKA | Rusya: NATO savaşa hazırlanıyor
Son dakika haberi... Rusya ile NATO arasında savaş çanları çalıyor. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, bunun işaretini veren bir açıklama yaptı. Fomin, korkutan sözleri cümlelerine dökerek NATO'nun, Rusya ile "geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanma" yönünde hedeflerinin olduğunu duyurdu.
Fomin, başkent Moskova'da, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile düzenlediği brifingde, NATO'nun faaliyetlerini değerlendirdi.
NATO'nun, son zamanlarda Rusya'yı durdurma yönünde adımlar attığını belirten Fomin, Rusya'nın, Soğuk Savaş'ın ardından NATO ile etkileşim kurma konusunda birçok kez girişimde bulunduğunu ifade etti.
Aleksandr Fomin, Rusya'nın, Batı sınırlarını silahsızlandırdığını ve Batı ülkeleri ile "yapıcı ortaklık ilişkileri kurmak için" her zaman hazır olduğunu savundu.
"SAVAŞ" MESAJI
NATO'nun, Rusya ile savaşa hazırlandığını vurgulayan Fomin, "NATO'nun askeri yapısında, Rusya ile yüksek yoğunlukta geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlık yönünde yeniden hedefler konuldu." dedi.
Fomin, NATO'nun son yıllardaki askeri stratejisiyle ilgili belgelerinde, Rusya'nın, örgütün güvenliğe yönelik ana tehdit kaynağı olarak tanımlandığını aktardı.
NATO'nun her yıl büyük çapta 30 tatbikat düzenlediğine dikkati çeken Fomin, Doğu Avrupa'da yaklaşık 13 bin NATO askerinin sürekli olarak bulunduğu ve bu askeri birliklerinin yaklaşık 200 tank, 400 zırhlı araç ve 30'dan fazla uçak ile helikoptere sahip olduğu bilgisini paylaştı.
"NATO İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"
Aleksandr Fomin, Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini belirterek, "Yapıcı istişarelerin yapılacağını umuyoruz. NATO'dan, tekliflerimize hızlı şekilde somut yanıt bekliyoruz. Herhangi bir zamanda müzakereleri başlatmaya hazırız." diye konuştu.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 15 Aralık'ta, Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerinin, ABD ve NATO tarafına iletildiğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayımlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...
- AUZEF harf notu hesaplama: AUZEF harf notu hesaplama nereden, nasıl yapılır? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav tarihleri duyuruldu...
- Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı...
- MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi
- YÖK son dakika: Üniversiteler online olacak mı? 2022'de hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? Son açıklamalar
- Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...
- 27 Aralık güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi?
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…
- Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 15 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?