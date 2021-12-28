Rusya'dan ABD ve NATO'ya sert çıkış! Donbass krizinde sıcak gelişme

NATO ve Rusya arasındaki Donbass krizi her geçen gün büyüyor. Karşılıklı gözdağlarıyla verilen tehdit mesajları giderek derinleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'ye tepki gösterdiği, "Bizi yüzsüzce kandırdılar. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz mi ABD'nin ya da İngiltere'nin sınırlarına gittik?" sözlerinin ardından yeni bir açıklama daha yapıldı.