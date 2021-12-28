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Rusya'dan ABD ve NATO'ya sert çıkış! Donbass krizinde sıcak gelişme

NATO ve Rusya arasındaki Donbass krizi her geçen gün büyüyor. Karşılıklı gözdağlarıyla verilen tehdit mesajları giderek derinleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'ye tepki gösterdiği, "Bizi yüzsüzce kandırdılar. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz mi ABD'nin ya da İngiltere'nin sınırlarına gittik?" sözlerinin ardından yeni bir açıklama daha yapıldı.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:55
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Rusya’dan ABD ve NATO’ya sert çıkış! Donbass krizinde sıcak gelişme

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizi tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde "Bizi yüzsüzce kandırdılar. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz mi ABD'nin ya da İngiltere'nin sınırlarına gittik?" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'ye gözdağı vermişti. Bu açıklamaların yankısı sürerken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

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Rusya’dan ABD ve NATO’ya sert çıkış! Donbass krizinde sıcak gelişme

GENİŞ ÇAPTI SİLAHLI ÇATIŞMA

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun, Rusya ile "geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanma" yönünde hedeflerinin olduğunu söyledi. Fomin, başkent Moskova'da, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile düzenlediği brifingde, NATO'nun faaliyetlerini değerlendirdi.

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Rusya’dan ABD ve NATO’ya sert çıkış! Donbass krizinde sıcak gelişme

RUSYA ETKİLEŞİM KURMA KONUSUNDA GİRİŞİMDE BULUNDU

NATO'nun, son zamanlarda Rusya'yı durdurma yönünde adımlar attığını belirten Fomin, Rusya'nın, Soğuk Savaş'ın ardından NATO ile etkileşim kurma konusunda birçok kez girişimde bulunduğunu ifade etti.

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Rusya’dan ABD ve NATO’ya sert çıkış! Donbass krizinde sıcak gelişme

Aleksandr Fomin, Rusya'nın, Batı sınırlarını silahsızlandırdığını ve Batı ülkeleri ile "yapıcı ortaklık ilişkileri kurmak için" her zaman hazır olduğunu savundu.

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Rusya’dan ABD ve NATO’ya sert çıkış! Donbass krizinde sıcak gelişme

NATO'nun, Rusya ile savaşa hazırlandığını vurgulayan Fomin, "NATO'nun askeri yapısında, Rusya ile yüksek yoğunlukta geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlık yönünde yeniden hedefler konuldu." dedi. Fomin, NATO'nun son yıllardaki askeri stratejisiyle ilgili belgelerinde, Rusya'nın, örgütün güvenliğe yönelik ana tehdit kaynağı olarak tanımlandığını aktardı.