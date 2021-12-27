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Son dakika: Dünyayı değiştirecek keşif! Petrolün içinde bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika: Dünyayı değiştirecek keşif! Petrolün içinde bulundu

Son dakika haberine göre Çin'de bir petrol havzasında yapılan araştırmalarda ham petrolü parçalayabilen bir mikroorganizma keşfedildi. Uzmanlar, "Bu mikroorganizma yüksek miktarda metan üreterek uzay yakıtı maliyetlerini minimuma düşürebilir." dedi.

Doğu Çin'de bulunan Shengli petrol havzası bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda ham petrolü parçalayabilen bir bakteriye rastlandı.

Çinli bilim insanları, deneyler sırasında bakterilerin en karmaşık hidrokarbonları bile parçalayabildiğini gözlemlediler. Araştırmacılar, devasa ölçekte metan üretebilmeyi mümkün kılacak büyük bir keşif olduğunu söylediler.

Bu bakterinin tüm gezegende hatta okyanusların derinliklerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, metanın ana sera gazlarından biri olmasına rağmen, uzay endüstrisinde roketler için yakıt olarak çok sık kullanıldığını vurguladı.

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