Taliban’dan ABD’ye sert tepki! Hala Afganistan ile savaşıyor

Stanikzey, "Biz, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak dünya ve özellikle ABD Afganistan'da bağımsız bir hükümet kurulmasını istemiyor, bu nedenle de Taliban yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyor." diye konuştu.

Taliban geçici hükümetinin dört aydır bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Stanikzey, bu süre içinde Taliban güçlerinin de maaş almadan güvenliği sağladığının ve onların takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Stanikzey, ülkede kadınların çalışma ve eğitim hakkına sahip olduğunu ancak Afganistan kültürünün Batı ülkelerinin kültüründen farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı.

Taliban'ı 1996-2001'de Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı.