Taliban'dan ABD'ye sert tepki! Hala Afganistan ile savaşıyor
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzey, Kabil'de yaptığı açıklamada ABD'yi hedef aldı. Afganistan'daki zorlu sürece değinen Stanikzey, ABD'nin siyaset ve ekonomi alanlarında kendileriyle savaşmaya devam ettiğini dile getirdi.
Afganistan'da Taliban yönetimi, ABD'nin siyaset ve ekonomide Afganistan ile hala savaştığını belirtti.
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzey, başkent Kabil'de katıldığı bir törende, ABD'nin Afganistan'da askeri olarak yenilgiye uğradığını ancak siyaset ve ekonomide hala savaştığını söyledi.
ABD'nin Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini ifade eden Stanikzey, "ABD 2001 yılında Afganistan'ı gündüz işgal etti ve bu ülkeden kaçarken ise gece saat 00.00 idi." dedi.
ABD'nin Afganistan'a ait rezervleri dondurmasını acımasız bir eylem olarak nitelendiren Stanikzey, bu durumun ülkenin iç işlerine müdahale olduğunu kaydetti.
Stanikzey, dünyanın Afganistan'a yaptığı insani yardımların yeterli olmadığını ve mevcut zorlukların yüzde birini bile çözemeyeceğini vurguladı.
Afganistan'ın komşularıyla ticaret yapabilmesi için böyle kritik zamanlarda sınırlarını açık tutmaları çağrısında bulunan Stanikzey, Afganlar için vize kolaylığı sağlanmasını da istedi.
Stanikzey, "Biz, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak dünya ve özellikle ABD Afganistan'da bağımsız bir hükümet kurulmasını istemiyor, bu nedenle de Taliban yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyor." diye konuştu.
Taliban geçici hükümetinin dört aydır bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Stanikzey, bu süre içinde Taliban güçlerinin de maaş almadan güvenliği sağladığının ve onların takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Stanikzey, ülkede kadınların çalışma ve eğitim hakkına sahip olduğunu ancak Afganistan kültürünün Batı ülkelerinin kültüründen farklı olduğunu sözlerine ekledi.
Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı.
Taliban'ı 1996-2001'de Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı.
ÜLKEDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZ
Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.
BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 22 Aralık'ta Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları
- 73 yaşındaki kadının ultrason görüntüsünde şoke eden olay! Doktor hemen yetkililere haber verdi | 35 yıldır midesindeymiş
- SOHAYKO nedir? SOHAYKO derneği başkanı kimdir?
- Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!
- Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma - 01 Ocak Cumartesi yılbaşında kısıtlama olacak mı?
- pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 27 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 2021 Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Tam sayfa isim listesi...
- İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...
- Memur zammında kritik süreç... Memura ek zam olacak mı? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir? Kim Milyoner sorusu...