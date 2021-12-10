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Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Türkiye-Suriye sınırında bulunan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi yapıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"11,8 API DEĞERİNDE AĞIR PETROL KEŞFİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

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