Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"11,8 API DEĞERİNDE AĞIR PETROL KEŞFİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.🛢️📈



Millî Enerjide Güçlü Türkiye!🇹🇷#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021