Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Türkiye-Suriye sınırında bulunan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi yapıldığı açıklandı. İşte detaylar...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"11,8 API DEĞERİNDE AĞIR PETROL KEŞFİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."
Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.🛢️📈
Millî Enerjide Güçlü Türkiye!🇹🇷#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y