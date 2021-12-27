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Taliban'dan kadınlara yeni yasak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Taliban’dan kadınlara yeni yasak

Taliban kadınlara yönelik getirdiği yeni yasak ile gündemde. 20 yıl sonra ülke yönetimini ele geçiren Taliban, kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı.

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