İran ABD'nin "petrol hırsızlığını önlediğini" iddia ettiği görüntüleri yayınladı

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin bir petrol tankerine operasyon düzenlediği görülüyor.

Yayınlanan videoda, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin küçük sürat tekneleriyle kırmızı bir petrol tankerinin etrafını sardığı ve daha sonra havadan helikopterle tankere indirme yaptıkları ana ait görüntüler yer alıyor.

Çevrede ABD savaş gemileri olduğu iddia edilen bazı gemiler de görüntülere yansıdı.