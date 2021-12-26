Yunanistan’ın Türkiye korkusu! ABD’ye başvurdu

İKİNCİ NATO ÜLKESİ

ABD'nin onay vermesi ve Yunanistan'ın da sipariş etmeyi kararlaştırması halinde 48 Blackhawk helikopterlerinin yeni M serisinin 800, kullanılmış L serisinin ise 450 milyon euroya mal olacağını kaydeden Real News, 'Osprey V22' tipi araçların, bugüne kadar sadece ABD ve özel izinle Japonya tarafından kullanıldığını vurguladı.