Yunanistan'ın Türkiye korkusu! ABD'ye başvurdu
Bir yandan ekonomik krizle boğuşan Yunanistan bir yandan da silahlanma yarışına girdi. Türkiye korkusuyla yeni bir adım atan Atina, ABD'den Blackhawk ve Osprey V22 almak için harekete geçti.
Haftalık Real News gazetesine göre, Amerikalı yetkililere geçtiğimiz günlerde sözlü iletilen Yunan talebinde, sipariş halinde, "Blackhawk" ve "Osprey V22"lerin Yunanistan'a satılmalarının mümkün olup olmadığı soruldu.
ABD'den ise henüz yanıt gelmedi.
İKİNCİ NATO ÜLKESİ
ABD'nin onay vermesi ve Yunanistan'ın da sipariş etmeyi kararlaştırması halinde 48 Blackhawk helikopterlerinin yeni M serisinin 800, kullanılmış L serisinin ise 450 milyon euroya mal olacağını kaydeden Real News, 'Osprey V22' tipi araçların, bugüne kadar sadece ABD ve özel izinle Japonya tarafından kullanıldığını vurguladı.
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