Batı’nın şımarttığı Yunanistan AİHM’i yok sayıyor

ÖMRÜMÜZÜ HARCADIK

Bu durumun diğer Türk birlikler için de geçerli olduğunu dile getiren Ahmetoğlu, "Bu ayrımcı ve antidemokratik uygulama her ne kadar AİHM tarafından mahkûm edilse de her ne kadar AİHM Türk azınlık derneklerini ve aynı zamanda Makedon azınlığı derneklerini haklı bulsa da Yunanistan, 13 yıldır AİHM'nin derneklerimizle ilgili kararlarını uygulamıyor ve uygulamamaya da devam ediyor" şeklinde konuştu.