06 Aralık 2021, Pazartesi
Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor! Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
Dünyanın yakından takip ettiği Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle oklar Yunanistan'a çevirdi. Türkiye'nin davasında haklı olmasına rağmen Yunanistan'ı destekleyen ABD, bu ülkedeki askeri kadrosunu artırmaya devam ediyor. Yunanistan'ın peşkeşlerini geri çevirmeyerek adeta ülkeyi abluka altına alan ABD üslerini çoğaltmanın peşinde.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:30
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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de