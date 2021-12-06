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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor! Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de

Dünyanın yakından takip ettiği Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle oklar Yunanistan'a çevirdi. Türkiye'nin davasında haklı olmasına rağmen Yunanistan'ı destekleyen ABD, bu ülkedeki askeri kadrosunu artırmaya devam ediyor. Yunanistan'ın peşkeşlerini geri çevirmeyerek adeta ülkeyi abluka altına alan ABD üslerini çoğaltmanın peşinde.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:30
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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
Yunanistan’da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de

Yunan basını, yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MDCA) ile birlikte ABD'nin Yunanistan'daki mevcut beş üsse ek olarak dört yeni askeri üssün daha kurulacağını bildirdi.

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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
Yunanistan’da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de

Haberde, "İskiri adasındaki erken uyarı üssüne ek olarak Salamis deniz üssüne, Kastelli, Kalamata ve Andravida hava üslerine sahip olacağız" ifadeleri kullanıldı.

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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
Yunanistan’da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de

EK SİLAH SİSTEMLERİ SEVK EDİLECEK

"Amerika Birleşik Devletleri, Dedeağaç'taki Giannouli kampının bir kısmını, Litochoro'daki atış poligonunu ve Stefanovikio Askeri Havaalanı yanındaki Georgoulas kampını da devretti" bilgisi verilen haber, şöyle devam etti:

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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
Yunanistan’da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de

Beş ABD üssünde yüzlerce uçak, tank, tanksavar silahı, havan topu, zırhlı araç, ağır silah, radar ve hava savunma sistemi olduğu vurgulanan habere göre, ek silah sistemlerinin de Yunanistan'a sevk edileceği kaydedildi.

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Yunanistan'da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de
Yunanistan’da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de

BAE'DEN İKİNCİ EL 60 ADET JET ALINACAK

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) elinde Yunan Mirage 2000-5Mk.2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip en az 60 adet kullanılmış ancak çok iyi durumda olan Mirage 2000-9 uçağı olduğu biliniyor. Alınan bilgiye göre Fransa'dan Rafale jeti alacak ülke, bu uçakları satmaya sıcak bakıyor.