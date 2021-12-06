Yunanistan’da ABD askerleri çoğalıyor. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de

BAE'DEN İKİNCİ EL 60 ADET JET ALINACAK

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) elinde Yunan Mirage 2000-5Mk.2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip en az 60 adet kullanılmış ancak çok iyi durumda olan Mirage 2000-9 uçağı olduğu biliniyor. Alınan bilgiye göre Fransa'dan Rafale jeti alacak ülke, bu uçakları satmaya sıcak bakıyor.