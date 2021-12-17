Macron’dan Ukrayna-Rusya çağrısı! Normandiya formatına uyun

Ukrayna'ya ekonomi ve endüstri gibi konularda yardım etmeleri gerektiğini söyleyen Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşülmesi ve siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Macron, bu bağlamda askeri ve güvenlik konulardaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.