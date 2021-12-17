Avrupa Birliği’nden Rusya’ya çok net Ukrayna mesajı: Bedeli ağır olur

"GÖÇTE DÖNÜŞLER İÇİN TÜM ARAÇLAR KOZ OLARAK KULLANILSIN"

Bildiride, "göçün dış boyutları" başlığında AB Komisyonunun kaynak ve transit ülkeler için hazırladığı eylem planının gecikmeden uygulanması istendi.

Liderler, bu kapsamda AB Komisyonuna "tüm güzergahlarda göçle ilgili eylemler için uygun mali fonu gecikmeksizin belirlemesi ve harekete geçirmesi" çağrısında bulundu.

Göç konusunda AB'nin geri dönüşlerle ilgili politikalarında daha fazla birlik sağlanmasının önemi vurgulandı. Liderler, AB ülkelerinden kaynak ülkelere etkin dönüşlerin sağlanması amacıyla hızlıca harekete geçmesi için AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisine çağrı yaptı.

Bu amaçla ilgili tüm AB politikalarının, kalkınma, ticaret ve vizeler dahil tüm araçların koz olarak kullanılması istendi. Ayrıca mevcut geri kabul anlaşmalarının tam olarak uygulanması ve yenilerinin sonuçlandırılması çağrısında bulunuldu.

Göçün üçüncü ülkelerce araçsallaştırılmasının kınandığı bildiride, AB sınırlarına yasa dışı şekilde girmek isteyen kişileri taşıyan şirketlere yönelik kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin teklif hazırlanması istendi. AB'nin dış sınırlarının korunmasında üye ülkelerle sınır muhafızları ve havadan izleme gibi alanlarda iş birliğinin desteklenmesi konusunda çalışmalar yürütülmesi talep edildi.