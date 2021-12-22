Helikopteri okyanusa çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Son dakika haberine göre: Bir gemi enkazını incelemek için helikopter ile bölgeye giden Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin helikopteri Okyanusa düştü. 12 saat boyunca kıyıya yüzen bakan hayatta kalmayı başardı.
Dünya Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin filmleri aratmayacak hayatta kalma hikayesini konuşuyor.
Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere helikopter ile bölgeye hareket eden Gelle'nin helikopteri okyanusa çakıldı.
Ancak Gelle ve helikopterdeki bir polis memuru hayatta kalmayı başardı. Gelle'nin yaklaşık 12 saat boyunca kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğu açıklandı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 57 yaşındaki Gelle, kamuflaj üniformasıyla şezlongda bitkin halde yatarken görülüyor.
'ÖLME ZAMANIM HENÜZ GELMEDİ'
Üşüdüğünü belirten Gelle'nin söz konusu videoda 'Ölme zamanım henüz gelmedi' dediği duyuluyor.
Polis şefi Zafisambatra Ravoavy yaptığı açıklamada, bakanın incelemelerde bulunduğu felakette en az 39 kişinin öldüğü bilgisine yer vermişti.
Ravoavy ayrıca Gelle'in düşen helikoptere ait bir koltuğu suyunun üzerinde kalmak için kullandığına inandıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;
'Sporda her zaman büyük bir dayanıklılığa sahipti ve bakan olarak bu ritmi sürdürüyor. Çelik gibi sinirleri var.'
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kuru son durum: 22 Aralık dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
- Adım adım Survivor All Star'a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?
- Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?
- Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL'ye çevirene destek! Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?
- KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?
- Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...
- 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte?
- Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
- 17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...