Helikopteri okyanusa çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Ravoavy ayrıca Gelle'in düşen helikoptere ait bir koltuğu suyunun üzerinde kalmak için kullandığına inandıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Sporda her zaman büyük bir dayanıklılığa sahipti ve bakan olarak bu ritmi sürdürüyor. Çelik gibi sinirleri var.'