ABD’nin terör raporuna Türkiye damgası! FETÖ-PKK-DEAŞ

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda önceki yıllarda olduğu gibi yine DAEŞ'le mücadele konusu öne çıktı.