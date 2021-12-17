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ABD'nin terör raporuna Türkiye damgası! FETÖ-PKK-DEAŞ

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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ABD’nin terör raporuna Türkiye damgası! FETÖ-PKK-DEAŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"ndaki Türkiye detayı dikkat çekti. Raporun Türkiye bölümünde PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine yer verildi. Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nu yayımladı. Raporda, Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda önceki yıllarda olduğu gibi yine DAEŞ'le mücadele konusu öne çıktı.

DAEŞ'in özellikle Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekildi. Bu durumun terörü ve buna bağlı ölümleri artırdığı belirtildi.

Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

Raporun Türkiye bölümünde ise PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine yer verildi.

Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı hatırlatıldı.

PKK'nin ülkede polis ve orduya yönelik saldırılar planladığı ve Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinildi.

Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

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