ABD askerlerinden PKK’lı teröristlere eğitim!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Deyrizor'un batı kırsalındaki yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde teröristlerle ortak askeri tatbikat yaptı.

3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi.