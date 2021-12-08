ABD askerlerinden PKK'lı teröristlere eğitim!
ABD kurduğu terör örgütü PKK'ya tam destek vermeye devam ediyor. Savunma bütçesi adı altında ABD Temsilciler Meclisi'nde PKK'ya para desteği onaylandı. Bununla da yetinmeyen ABD, PKK karargahlarında teröristleri eğitiyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Deyrizor'un batı kırsalındaki yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde teröristlerle ortak askeri tatbikat yaptı.
3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi.
Askeri tatbikatın Deyrizor kent merkezi yakınlarında İran destekli terörist gruplarla Rus askerlerinin bulunduğu Salihiyye beldesine yakın bir bölgede yapılması dikkati çekti. Salihiyye beldesi halihazırda Esad rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.
Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri, 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlatmıştı.
Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.
Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı anlatılmıştı.
Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören spor kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.
Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.
Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.
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