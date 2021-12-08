ABD'den PKK'ya destek! Para saçmaya devam edecekler
Türkiye'ye terör örgütlerine desteği keseceklerine dair birçok kez söz veren ABD bir kez daha PKK'ya bütçe ayırdı. ABD, Türkiye'nin yurt içi ve sınır dışındaki operasyonlarda yerle bir ettiği PKK'ya destek vermeye devam edecek.
ABD Kongresinde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle tamamlanıp Temsilciler Meclisinde oylandı.
740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere toplam 768,2 milyar dolarlık NDAA, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, 70'e karşı 363 oyla kabul edildi.
Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda da oylanarak imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek.
NDAA'DA NELER VAR?
Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.
ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7'yıla çıkarıyor.
UKRAYNA YARDIMLARINI ARTIRIYOR
Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarısı, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.
Tasarı, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7,1 milyar dolar kaynak ayırırken, Sincan Özerk Bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalardan üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığı tarafından alınmasını yasaklıyor.
Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören tasarı, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğinin devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.
Tasarı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TASARILARI DA EKLENDİ
Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.
YUNANİSTAN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ TASARISI EKLENDİ
Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.
Tasarı, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması ve GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.
Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda Amerikan Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor.
YPG/PKK'YA DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ ÖNGÖRÜYOR
NDAA'da Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.
Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.
Tasarı aynı zamanda, Suriye'de Beşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri tarafından araştırılmasını şart koşuyor.
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