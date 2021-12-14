Küresel kriz Avrupa’yı da vurdu! Almanya’da büyüme geriliyor

Bu yıl 44 milyon 884 bin olan istihdam edilen kişi sayısının, 2022'de 45 milyon 293 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 161,8 milyar avro olan bütçe açığının, 2022'de 82,4 milyar avroya gerilemesini bekliyor.

Ülkede kasımda yüzde 5,2 olan enflasyonun, gelecek yıl ortalama olarak yüzde 3,3'e inmesi ve 2023'te ise yüzde 1,8'e gerilemesi öngörülüyor.