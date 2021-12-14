Küresel kriz Avrupa'yı da vurdu! Almanya'da büyüme geriliyor
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde gerileme başladı. Pandemi ve küresel krize rağmen Türkiye'nin büyümesi artarken Avrupa ülkelerinin düşüşe geçtiği görüldü. Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın gelecek yıl için yüzde 5,1 olarak gösterilen büyüme yüzdesini 3,7'ye düşürdü.
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalga ve devam eden tedarik dar boğazlarının ekonomik toparlanmayı baskılaması nedeniyle aşağı yönlü revize etti.
Merkezi Münih'te bulunan Ifo, ülke ekonomisine ilişkin eylül ayında paylaştığı 2021-2023'ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncellemeye gitti.
Ifo, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,5'te sabit tutarken, gelecek yıl için yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düşürdü. 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 1,5'ten yüzde 2,9'a yükseltti.
GSYH'nin bu yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daralacağını, 2022'nin başında ise durgunlaşmasının beklendiğini aktaran Ifo, Kovid-19 sonrası ekonomideki toparlanmanın istihdam artışını hızlandıracağı, bu yıl için yüzde 5,7, gelecek yıl için yüzde 5,2 ve 2023 için yüzde 4,9 işsizlik öngörüsünde bulundu.
Bu yıl 44 milyon 884 bin olan istihdam edilen kişi sayısının, 2022'de 45 milyon 293 bine yükseleceği tahmini yapıldı.
Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 161,8 milyar avro olan bütçe açığının, 2022'de 82,4 milyar avroya gerilemesini bekliyor.
Ülkede kasımda yüzde 5,2 olan enflasyonun, gelecek yıl ortalama olarak yüzde 3,3'e inmesi ve 2023'te ise yüzde 1,8'e gerilemesi öngörülüyor.
Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Devam eden tedarik dar boğazları ve Kovid-19'un 4. dalgası Alman ekonomisini belirgin şekilde yavaşlatıyor." ifadesini kullandı.
Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 büyüme kaydetmişti.
Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de, bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekmişti.
TÜRKİYE YÜKSELİŞTE
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükseltildiği ifade edildi.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.
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