Türkiye’den gökyüzünde de dev büyüme! Dünya ortalaması geçildi

"Dünyanın transit merkezi" olabilecek potansiyele sahip olan Türkiye'de, bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikası çerçevesinde etkili çalışmalar yürütülüyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla derlenen bilgilere göre, havacılığa yapılan yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi.