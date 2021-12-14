Almanya’da Eyüp Sultan Camii’ne saldıran faşistler yakalandı

Saldırıda caminin 4 camının kırıldığını ve binada hasar oluştuğunu ifade eden Mumcu, bu saldırıların son bulması için polisten yardım istediklerini aktardı.

Mumcu, grubun camiye ve polise havai fişek atıp küfür ettiğini; saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.