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Son dakika: Sanayide rekor büyüme: Yüzde 8,5 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Sanayide rekor büyüme: Yüzde 8,5 arttı

Son dakika haberi... TÜİK kritik verileri açıkladı. Sanayide rekor büyüme geldi. Sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 8,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ekim 2021

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 13 Ocak 2022'dir.

Sanayide rekor büyüme! SANAYİDE REKOR BÜYÜME!

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