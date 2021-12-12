İngiltere'den Omicron varyantı açıklaması! Vakaların tedavisi başladı
İngiltere Eğitim Bakanı Nadhim Zahavi koronavirüs salgınının yeni varyantı Omicron hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Omicron varyantının görülmesinin ardından harekete geçildiğini belirten Bakan Zahavi, tedavilerin başladığını duyurdu.
İngiltere Eğitim Bakanı Nadhim Zahavi, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı vakalarının hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.
Eylüldeki kabine değişikliğinden önce Aşılamadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Zahawi, Omicron varyantına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni varyantın şimdiden başkent Londra'daki vakaların üçte birini oluşturduğunu belirtti.
Omicron varyantının, Delta'dan daha az şiddetli semptomlara neden olsa bile yüksek enfeksiyon oranlarının yine de on binlerce kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Zahawi, "Size bu sabah hastanede Omicronlu vakalar olduğunu teyit edebilirim." dedi.
Zahawi, yeni varyantın çok fazla bulaşıcı olduğu için baskın olacağı ve katlanarak büyüyeceği konusunda da uyarılarda bulunarak "Bu ay sonuna kadar 1 milyon enfeksiyona ulaşırsak, 3 gün sonra bu 2 milyon olur. Eğer Delta'nın yarısı kadar şiddetliyse ve ciddi enfeksiyonların yüzde 1'inin hastaneye yatırılması gerekirse, bu da ilk 1 milyon kişinin 10 bininin hastaneye yatırılması demektir ve bu böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.
OMICRON VARYANTI 25 BİN İLA 75 BİN ÖLÜME NEDEN OLABİLİR
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.
Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
İngiltere'de dün 633 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkmıştı.
Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.
İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.
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