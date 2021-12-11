Türkiye'de görülen Omicron varyantı nedir? Omicron hangi şehirlerde görüldü? Omicron hastalarının son durumu ne? Belirtileri neler?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de Omicron varyantının görüldüğünü açıklamasının ardından vatandaşlar Omicron varyantı nedir? Hangi illerde görüldü? sorularına yanıt aramaya başladı. Diğer yandan Bakan Koca, görülen vakaların sağlık durumuna ilişkin son durumu da paylaştı. Peki Omicron varyantı nedir? Omicron varyantı hangi illerde görüldü? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı açıklamada Türkiye'de Omicron varyantının görüldüğü açıkladı.
6 KİŞİ HANGİ İLLERDE?
Bakan Koca "Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere" ifadelerini kullandı.
"TEREDDÜT OLMASIN"
"Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir"
AYAKTA HAFİF ATLATIYORLAR
"Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar"
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529'u 'endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.
Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.
Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.
Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.
OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?
Hafta sonu açıklamalarda bulunan ve ilk Omicron varyantı hastalarını tespit edip bunu üst mercilere aktaran Dr. Angelique Coetzee de, "Genelde olağandışı semptomlar görülüyor. Aşırı halsizlik gibi. Fakat vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybı yok" dedi.
Güney Afrika'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde görevli Dr. Wassila Jassat da, "Tshwane kentinde tespit edilen Omicron vakalarından hastaneye kaldırılanların yüzde 87'si aşı olmayanlar" dedi.
Öte yandan İngiliz The Guardian, Soweto kentindeki hastanenin yoğun bakım ünitesinin başkanı Rudo Mathivha'nın sözlerine de dikkat çekti. Mathivha, "Şu an Covid-19 hastalarında demografik bir değişim görüyoruz. Gençler yani 20'lerinden 30'larının sonundaki insanlar daha ağır olarak hastaneye geliyor ve yoğun bakıma alınıyor. Bunların yaklaşık yüzde 65'i aşısız. Geri kalanlar da tek doz aşılı" dedi. Fakat bu demografik farklılığın bir sebebinin gençlerde aşılanma oranlarının düşük olması olabileceği kaydedildi.
AŞILAR ETKİLİ Mİ?
Baka Koca "Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.
OMİCRONDAN ÖLEN OLMADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmer, şu ana kadar sürekli olarak Omicron varyantı ile ilgili bilgileri topladıklarını belirtti.
Güney Afrika'daki hastaneye yatışların artmasının ise büyük olasılıkla Omicron ile ilgili olmadığı sanılıyor.
"ETKİN AMA ÖLÜMCÜL DEĞİL"
Omicron dünyada hızlı bir şekilde yayılsa da ve önümüzdeki bir kaç ay içerisinde "etkin varyant" olması beklense de, şu anda ölüm oranlarını artırdığı tespit edilemedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde, "Tüm veriler, Güney Afrika'da hastaneye yatışların arttığını gösteriyor. Ancak bu Omicron varyantından değil de, toplam enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor olabilir" deniliyor.
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