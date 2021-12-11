Türkiye’de görülen Omicron varyantı nedir? Omicron hangi şehirlerde görüldü? Omicron hastalarının son durumu ne? Belirtileri neler?

"TEREDDÜT OLMASIN"

"Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir"

AYAKTA HAFİF ATLATIYORLAR

"Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar"