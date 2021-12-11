Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TBMM'de son dakika açıklamaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca "Türkiye'de ilça bulunamıyor" iddialarına yanıt verirken "Somut gerçek 'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz' feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu.
İLAÇ BULUNAMIYOR İDDİALARINA YANIT
Türkiye'de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek 'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz' feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız.
AŞI MERKEZİ KURULUYOR
Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibariyle bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam'ın mirasına sahip çıkıyoruz.
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