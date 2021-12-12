Omicron varyantı Türkiye'de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklamada Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar '3 doz BioNTech Omicron'a karşı ne kadar koruyor?' sorusunu merak etmeye başladı. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma verileri ortaya koydu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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