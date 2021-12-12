12 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Omicron varyantı Türkiye'de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

Omicron varyantı Türkiye'de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklamada Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar '3 doz BioNTech Omicron'a karşı ne kadar koruyor?' sorusunu merak etmeye başladı. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma verileri ortaya koydu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:36
  • 1
  • 15
Omicron varyantı Türkiye’de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

Tüm dünyada endişelere neden olan Güney Afrika kaynaklı Omicron varyantına ilişkin incelemeler sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Omicron varyantı Türkiye’de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

COVID-19'un daha bulaşıcı olan bu yeni türünün başta mevcut aşılardan kaçabildiği tespit edilse de yeni araştırmalar bunun düşünüldüğü kadar endişe verici olmadığını gösteriyor.

  • 3
  • 15
Omicron varyantı Türkiye’de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

Son olarak İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, üçüncü doz aşıların Omicron varyantına karşı etkinliği üzerinde yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

  • 4
  • 15
Omicron varyantı Türkiye’de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

Buna göre üç doz Pfizer&BioNTech aşısı, Omicron varyantına karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağlıyor.

  • 5
  • 15
Omicron varyantı Türkiye’de! Üç doz aşı ne kadar koruyor?

İKİ DOZ YÜZDE 35 KORUYOR
581 Omicron ve binlerce Delta vakasından elde edilen verilerin analiz edildiği araştırmaya göre, en az 4 ay önce ikinci doz Pfizer&BioNTech aşısı yaptırmış kişiler Omicron'a karşı kabaca yüzde 35 koruma altında bulunuyor.