Omicron varyantı ile ilgili korkunç tahmin! 25 bin ila 75 bin arasında ölüm...
İngiltere'de uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin arasında ölüm görülebileceği uyarısında bulundu.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan (LSHTM) bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un ay sonuna kadar baskın Kovid-19 varyantı olabileceğini bildirdi.
Şimdiye kadar elde edilen verilerle yapılan modellemede, önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 dönemindeki hastaneye kabul ve can kaybına ilişkin tahminde bulunuldu.
Buna göre, ek önlem alınmayan ancak Omicron'a karşı hatırlatıcı dozların oldukça etkili en iyi senaryoda, 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm görülebilir.
Hatırlatıcı dozların etkinliğinin az, bağışıklık sisteminden kaçışın yüksek olduğu ve hiçbir önlem alınmayan en kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebilir.
Ancak kapalı alanlarda kısıtlamalar, bazı eğlence mekanlarının kapatılması ve gelecek yılın başlarından itibaren bir yerde bulunacak en fazla kişi sayısının sınırlandırılması gibi önlemlerle, hastaneye kabuller 120 bine, ölümler de 17 bine gerileyebilir.
Araştırma ekibinden Dr. Nick Davies, "Bunlar erken tahminler ancak genel olarak Omicron'un aşıların etkilerinden önemli ölçüde kaçarak Delta'yı hızla geride bıraktığı görülüyor. Mevcut eğilim devam ederse Omicron, aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakalarının yarısını oluşturabilir." dedi.
SON 24 SAATTE 633 OMICRON VAKASI
Ülkede son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıktı.
Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.
İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke durumunda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı
- O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...
- Asgari ücrette tarih belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- 1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak?
- KYK burs sonuçları son durum: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda?
- Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ayın kaçında, hangi gün yapılacak? Kritik hafta
- Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor'dan buldu! Barış Murat Yağcı'dan ayrılmıştı...
- Altın fiyatları rekora koşuyor! 11 Aralık gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
- Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA'de kariyer rekoru kıran Alperen Şengün nereli?
- Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?