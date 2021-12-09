Amazon’a dev ceza: 1,1 milyar Euro ödeyecekler

AMAZON CEZAYI 'HAKSIZ' BULDU

Bu karar üzerine Amazon'dan yapılan açıklamada ise "Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun kararına kesinlikle katılmıyoruz ve temyiz başvurusu yapacağız" denildi. Amazon, yaptırım kararlarının "haksız ve orantısız" olduğunu savundu.

Şirket, "Amazon'un İtalya'daki yıllık satışlarının yarısından fazlası küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından yapılmaktadır ve ekonomik modelimizin merkezinde onların başarısı yer almaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ürünlerini hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda satmak için çok sayıda kanala sahip. Amazon bu seçeneklerden yalnızca biri" dedi.

İtalyan basınına göre, Avrupa Komisyonu da İtalya Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun kararını olumlu karşıladı.

AB'nin yürütme otoritesi olan Avrupa Komisyonu da Amazon hakkında ayrı bir soruşturma yürütüyor.