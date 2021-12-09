Son dakika: Sudan'dan iyi haber! Kaçırılan 2 Türk vatandaşı kurtarıldı
Son dakika... Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı. Öte yandan 2 Türk vatandaşından fotoğraf da servis edildi. İşte haberin detayları...
Dün diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki elektrik üretim şirketinde çalışan 2 Türk ve Sudanlı şoför, dün akşam saatlerinde, işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içerisinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürüldü.
Darbedilerek aracıyla salıverilen Sudanlı şoför, Faşir'deki hastanede tedavisinin ardından evine döndü.
KURTARILAN 2 TÜRK VATANDAŞINDAN FOTOĞRAF
NELER YAŞANMIŞTI?
Sudanlı şoför, kendilerini kaçıran kişilerin, fidye istemediklerini, Türklerle herhangi bir sorunları olmadığını, önceki gün kentte kabileler arasında yaşanan ölü ve yaralıların olduğu saldırının failleri yakalanana kadar kaçırılan Türkleri rehin tutacakları bilgisini paylaşmıştı.
Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının bir an önce bulunup serbest bırakılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerini sürdürmüştü.
Kuzey Darfur Valiliği, dün Faşir kentindeki Zemzem sığınmacı kampı yakınlarında, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Valilik önünde toplanan öfkeli kalabalığa itidal çağrısında bulunan yetkililer, bir zanlının yakalandığını, tüm failler yakalanıncaya kadar soruşturmanın süreceğini açıklamıştı.
FLAŞ OPERASYON
Son dakika haberine göre; Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı.
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