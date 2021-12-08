Son dakika: Putin'den NATO’ya tehdit! "Silah sevkiyatları başlatırız..."

MIÇOTAKIS: TÜRKİYE İLE DİYALOGA AÇIĞIZ

Miçotakis ise Putin ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili konuları da ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin son dönemde "saldırgan söylemler"de bulunduğunu iddia etti.

Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloga açık olduğunu savunan Miçotakis, uluslararası deniz hukuku üzerinden bir anlaşma sağlayabileceklerini söyledi.