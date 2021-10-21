ABD ve Avrupa’da kriz ekonomisi! 13 yıldır böylesi görülmedi

ALMANYA'DA ŞİRKETLERIN YÜZDE 26'SI ÜRETİMİ DURDURDU

Almanya'nın tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturan malzeme kıtlığı, tedarik kesintileri ve ağır liman tıkanıklığı nedeniyle, birçok perakendeci ve tüketici Noel dönemini kaygıyla bekliyor. Şirketler hammadde kıtlığı, taşıma için şiddetli rekabet ve limanlardaki tıkanıklıkla mücadele ediyor.Alman Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) tarafından yapılan bir ankete göre, Alman şirketlerinin yüzde 42'si mevcut siparişleri işleme almakta zorlanıyor. Yüzde 26'sı ise üretimi kısmak, hatta durdurmak zorunda kaldı. EY tarafından yapılan bir ankete göre, Almanya'daki yetişkinlerin yarısından fazlası Noel hediyelerini ekim ve kasım gibi erken bir tarihte almayı düşünüyor.