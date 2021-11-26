Alman polisinin skandal ırkçı yazışmaları ortaya çıktı: Dün bir Türk'ü tekmeledim
Almanya’nın Köln kentinde şiddet sonucu 1 kişinin ölümüne sebebiyet verdiklerinden şüphelenilen polis memurlarının cep telefonlarından çıkan yazışmalarda, “Dün bir Türk'ü tekmeledim, yarın size ağzının, yüzünün fotoğraflarını gönderirim" şeklinde ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.
"YARIN SİZE AĞZININ, YÜZÜNÜN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİRİM"
Polis memurunun diğer polis memuruna, "Dün bir Türk'ü tekmeledim, yarın size ağzının, yüzünün fotoğraflarını gönderirim" ifadelerinin yanı sıra, "Mutlaka birini tutuklayacağız ve birini mahvedeceğiz" yazdığı ortaya çıktı.
Nisan ayında İtalyan asıllı Gaetano B. polise direndiği gerekçesiyle zor kullanarak gözaltına alınmış, görgü tanıkları, polise direnmeyen Gaetano B.'ye polisin gereksiz yere şiddet uyguladığını aktarmıştı. Gaetano B., gözaltına alındıktan 2 ay sonra kırık kaburgasının yol açtığı kan zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. 59 yaşındaki Gaetano B.'nin polise direnip direnmediği ise henüz netlik kazanmadı.
Soruşturmayı yürüten Bonn polisi tarafından Gaetano B.'nin ölümüne polis memurlarının neden olup olmadığı araştırılırken, Savcılık bu hafta başında 5 polisi açığa aldı.
Sivil toplum kuruluşları artan polis şiddetinden dolayı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul'u istifaya çağırdı. Reul bugün yapılan meclis oturumunda, "Kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Polislere karşı görev başında adam yaralamadan soruşturma yürütülecek" dedi.
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