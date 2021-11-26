National Geographic’in meşhur ’Afgan kızı’ Şarbat Gula İtalya’da

Açıklamada, ağustosta yaşanan olaylardan sonra Gula'nın ülkesini terk etmek üzere yaptığı yardım talebine yanıt olarak, İtalya Başbakanlığının, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan tahliye, kabul ve entegrasyon programı çerçevesinde, "Afgan Kızı"nın İtalya'ya seyahatini ayarladığı ve Roma'ya ulaşmasını sağladığı belirtildi.