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Almanya’da yaşayan Türklere ırkçı saldırı! Sibel İşini dehşet anlarını A Haber'e anlattı: Alman polisi ırkçı saldırıya sessiz kaldı

A Haber
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Giriş: 05.11.2021 13:58
Almanya bir kez daha ırkçı saldırıların adresi oldu. Ailesiyle birlikte Almanya'nın Solingen şehrinde yaşayan Sibel İşini, geçtiğimiz hafta evinde önce molotoflu, sonra yumurtalı saldırıya uğradı. Alman yetkililerin bu ırkçı saldırıya sessiz kaldığını belirten İşini, yaşadıkları o korku dolu anları A Haber'e anlattı.

Almanya'nın Solingen şehrinde Türk bir aile ırkçı saldırıların hedefi oldu. Türk ailenin evine 10 gün arayla önce molotofkokteyli atıldı ardından balkonlarına yumurtalar fırlatıldı.

Ailesiyle yaşayan Sibel İşini ırkçı saldırıda elinden yaralandı. Molotofkokteyli ile saldırıya uğradıkları korku dolu anları ise A Haber'e anlattı.

Dehşet anlarını anlatan İşini, "Bir şişe sesi, cam sesi duydum. her yer alev aldı. patlama sesinden kendimi yere attım." ifadelerini kullandı.

Can güvenliklerinin olmadığını belirten İşini Alman polisinin bu ırkçı saldırıya sessiz kaldığını belirtti.

Türklere yapılan buırkçı saldırı sonrasında saldırıyı düzenleyen kişiler yakalandı. Fakat çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede yaşları küçük oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldılar.

Sibel İşini ise tehlikenin devam ettiğini ve daha büyük saldırıların gerçekleşebileceğini belirtti.

Ayrıca İşini, Alman yetkililerinin ırkçı saldırıya karşı kendilerine yardımcı olmadığını da söyledi. Türk makamklarının talebi ve yardımlarıyla Alman yetkililerin harekete geçtiğini söyleyen İşini, Türk makamlarına teşekkürlerini sundu.

29 Mayıs 1993'te de Almanya'nın Solingen şehrinde Türk bir ailenin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış, 5 Türk hayatını kaybetmişti.

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