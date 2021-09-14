Provokatörün oyununa polis 'dur' dedi! Evinin kapısına ırkçı söylemler yazdı
Son dakika haberleri... Polis, kapısına ırkçı söylemler yazarak provokatörlük yapmaya çalışan şahısa engel oldu. Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığı iddia edilen kişinin, iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle olayı kendisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu. Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.
YURT DIŞINA ÇIKMAYI PLANLAMIŞ
Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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