Provokatörün oyununa polis ’dur’ dedi! Evinin kapısına ırkçı söylemler yazdı

YURT DIŞINA ÇIKMAYI PLANLAMIŞ

Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.