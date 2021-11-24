Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklama yapıldı! Favipiravir ve Molnupiravir ilaçlarıyla ilgili yeni gelişme
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Yapılan açıklamayla toplantıda alınan kararlar açıklandı. Açıklamada Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenlemenin tedavi rehberine ekleneceği belirtildi.. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklama yapıldı.
Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:
SALGIN KONTROLÜNDE YENİ TEDAVİLER DE DEVREYE ALINACAK
Koronavirüs Bilim Kurulumuz, tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;
1. Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.
GÜNLÜK VAKALARDA DURAĞAN HAL
2. Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesi ile vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yüksek oranda aşılanmadır. Vakti gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.
FAVIPIRAVIR İLACIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
3. Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.
4. Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.
5. Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında "Molnupiravir" etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.
6. Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir.
7. Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.
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