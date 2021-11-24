Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklama yapıldı! Favipiravir ve Molnupiravir ilaçlarıyla ilgili yeni gelişme

FAVIPIRAVIR İLACIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

3. Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

4. Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.