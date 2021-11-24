İsrail’den Doğu Kudüs’te provokatif karar

İsrail basınının, Ordu Radyosu'ndan aktardığı habere göre, İsrail'in Kudüs Belediyesi'ndeki ilgili bir alt komite, Doğu Kudüs yakınlarında bulunan ve 2000'lerin başındaki İkinci İntifada'dan bugüne atıl durumda bekleyen Uluslararası Kudüs (Atarot) Havalimanı çevresinde 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşası için ilk onayı verdi.

Haberde, inşaatın başlaması için ilgili başka kurumlardan olur alması gerektiği aktarıldı.

İsrail söz konusu yasa dışı yerleşim yeri için geçmişte girişimde bulunmuş ancak uluslararası baskı karşısında geri adım atmıştı.

İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), Doğu Kudüs yakınlarındaki yerleşim yerine ilişkin İsrail'in havalimanı bölgesini kamu arazisi olarak saydığını ancak bu toprakların bir kısmının Filistinlilerin özel mülkü olduğuna dikkat çekmişti.

İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim planı kapsamında bazı Filistinlilerin evlerinin yıkılacağı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.